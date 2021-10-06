Новости

Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 13:05
Рубрика: Происшествия

Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенник в Балашихе выдавал обычные симки за специальные технические средства одной из силовых структур, приписывая им большие возможности. Поэтому продавал он их по 500 тысяч рублей за штуку.

Фото: iStock
Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники уголовного розыска Подмосковья совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" и ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии нашли и задержали афериста. Им оказался 43-летний житель Ленинградской области.

Задержание произошло на территории местного гипермаркета. Оперативники передали подозреваемому имитации денежных купюр в сумме 1 млн рублей за две сим-карты и взяли с поличным.

Мошенник находится под стражей.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Балашиха

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества