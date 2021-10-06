Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков

Мошенник в Балашихе выдавал обычные симки за специальные технические средства одной из силовых структур, приписывая им большие возможности. Поэтому продавал он их по 500 тысяч рублей за штуку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники уголовного розыска Подмосковья совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" и ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии нашли и задержали афериста. Им оказался 43-летний житель Ленинградской области.

Задержание произошло на территории местного гипермаркета. Оперативники передали подозреваемому имитации денежных купюр в сумме 1 млн рублей за две сим-карты и взяли с поличным.

Мошенник находится под стражей.