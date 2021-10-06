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06.10.2021 13:13
Рубрика: Общество

Реформу отрасли обращения с отходами обсудят в Подмосковье

Текст: Алексей Дуэль

Как проходит в России реформа отрасли по обращению с отходами, каких результатов уже удалось достичь и какие задачи еще предстоит решить, обсудят представители власти и бизнеса на Российском экологическом форуме, который пройдет в Подмосковье 12 и 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Фото: iStock
Названы регионы, в которых больше всего отходов попадает на сортировку

Среди спикеров форума ожидаются вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев, руководители ключевых компаний, чья деятельность направлена на выполнение показателей нацпроекта "Экология" и формирование экономики замкнутого цикла. Одними из главных тем мероприятия станут реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), инвестиции, зеленые финансы и ESG, расширенная ответственность производителей (РОП).

"К 2030 году нам необходимо выполнить национальные цели из указа президента - 100% сортировка отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза, - отметил Денис Буцаев. - Мы регулярно проводим дискуссии, и хочу подчеркнуть, что проговаривать проблемы, а также искать совместными усилиями их решения - так же важно, как и развивать саму инфраструктуру. Российский экологический форум (РЭФ) - это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с ТКО в России".

В первый день, 12 октября, на форуме пройдут установочные сессии, в частности о законодательных изменениях отрасли, о цифровизации как драйвере развития отрасли ТКО, о "зеленых финансах" и стандартах ESG в сфере обращения с ТКО, о новых правилах РОП, о ключевых задачах реформы отрасли на региональном уровне и о том, как привлечь частные инвестиции в отходы.

Второй день, 13 октября, посвятят отраслевых сессиям. Участники форума обсудят переход к экономике замкнутого цикла, опыт организации операционной деятельности региональных операторов, инвестиции в инфраструктуру РСО (фандоматы, станции РСО, пункты приема ВМР, контейнеры для раздельного сбора отходов), а также то, как достигнуть компромисса между регионом, частным инвестором и финансирующей организацией.

Подробнее ознакомиться с программой форума можно по ссылке: https://reo.ru/ref. Форум пройдет в кампусе СберУниверситета в Подмосковье.

Подмосковье в 2022 году удвоит долю отправленных на утилизацию отходов

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

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