"Россети Центр" приступили к строительству новой подстанции 110 кВ

Новая ПС 110 кВ Отрадное будет оборудована двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый. На подстанции энергетики смонтируют здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в блочно-модульном исполнении, совмещенное с закрытым распредустройством 10 кВ. Открытое распредустройство 110 кВ будет оборудовано разъединителями с электроприводом и элегазовыми выключателями. Энергооборудование подстанции оснастят комплексами релейной защиты и автоматики, разработанными на базе микропроцессорных терминалов. Блоки микропроцессорной защиты позволят мониторить показатели работы подстанции в режиме реального времени.
Работу подстанции Отрадное будут удаленно контролировать диспетчеры Центра управления сетями "Воронежэнерго". Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета обеспечит дистанционный сбор данных об объеме потребляемой электроэнергии. Применение современных инновационных технологий существенно сократит время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации технологических нарушений в сети, что повысит надежность электроснабжения потребителей.
"В рамках реализации концепции высокотехнологичного развития энергокомплекса региона, "Воронежэнерго" ведет строительство новых подстанций, отвечающих всем современным требованиям, предъявляемым к энергообъектам. Это позволяет выполнить нашу главную задачу - обеспечить надежное электроснабжение как бытовых, так и промышленных потребителей и, в результате, способствовать постоянному социально-экономическому развитию Воронежской области", - отметил директор филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго" Вячеслав Антонов.
Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"