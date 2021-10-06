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06.10.2021 11:38

"Россети Центр" приступили к строительству новой подстанции 110 кВ

Специалисты филиала "Россети Центр Воронежэнерго" приступили к строительству подстанции ПС 110 кВ Отрадное в Новоусманском районе Воронежской области. Новый энергообъект позволит обеспечить энергоснабжение нового многоэтажного жилого комплекса "Черемушки" в ближайшем пригороде Воронежа - селе Отрадное. Микрорайон строится в соответствии с концепцией мини-города, где все предусмотрено для удобства жителей. Его планируемая площадь - более 100 га, а население превысит 40 тысяч человек. Возведение жилья ведется параллельно со строительством необходимой социальной инфраструктуры - школ, детских садов и спортивных объектов.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Новая ПС 110 кВ Отрадное будет оборудована двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый. На подстанции энергетики смонтируют здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в блочно-модульном исполнении, совмещенное с закрытым распредустройством 10 кВ. Открытое распредустройство 110 кВ будет оборудовано разъединителями с электроприводом и элегазовыми выключателями. Энергооборудование подстанции оснастят комплексами релейной защиты и автоматики, разработанными на базе микропроцессорных терминалов. Блоки микропроцессорной защиты позволят мониторить показатели работы подстанции в режиме реального времени.

Работу подстанции Отрадное будут удаленно контролировать диспетчеры Центра управления сетями "Воронежэнерго". Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета обеспечит дистанционный сбор данных об объеме потребляемой электроэнергии. Применение современных инновационных технологий существенно сократит время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации технологических нарушений в сети, что повысит надежность электроснабжения потребителей.

Фото: Россети Центр

"В рамках реализации концепции высокотехнологичного развития энергокомплекса региона, "Воронежэнерго" ведет строительство новых подстанций, отвечающих всем современным требованиям, предъявляемым к энергообъектам. Это позволяет выполнить нашу главную задачу - обеспечить надежное электроснабжение как бытовых, так и промышленных потребителей и, в результате, способствовать постоянному социально-экономическому развитию Воронежской области", - отметил директор филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго" Вячеслав Антонов.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"

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