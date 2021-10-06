Суд обязал тульские власти устранить старый разлив нефтепродуктов

В Тульской области суд обязал муниципалитет убрать разлив нефтепродуктов. После проверки тульская природоохранная прокуратура потребовала от главы Богородицкого района ликвидировать экологическую проблему.

Разлив нефтепродуктов был обнаружен в городе Богородицке на улице Пригородной рядом с домом № 1а. Это установила прокурорская проверка с привлечением профильных специалистов. Впервые информация о луже битума в этом месте появилась в Сети в июле прошлого года. Местные жители опасались, что вредные отходы могут попасть в воду - рядом расположена водонапорная башня. Тогда же предположили, что на окраине города сливает остатки битума местное ДРСУ. Впрочем, на предприятии уверяют, что все утилизируют по нормативам.

Тем не менее результаты исследования отбора проб показали превышение концентрации нефтепродуктов в почве в 40 раз по сравнению с фоновой. Каким образом они туда попали, еще предстоит узнать. Пока же прокуратура заинтересовалась, почему до сих пор не убрали экологическую опасность. Разлив нефтепродуктов был зафиксирован на земельном участке, не имеющем собственника.

- В нарушение требований законодательства администрация Богородицкого района не осуществляла земельный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования, что привело к загрязнению указанного земельного участка нефтепродуктами, - пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

Природоохранный прокурор внес главе администрации муниципального образования Богородицкий район представление и через суд потребовал ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов и рекультивировать пострадавший участок земли. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.