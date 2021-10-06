Новости

Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 12:59
Рубрика: Общество

В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Администрация воронежского ТРЦ "Град" объяснила отказ девочке с аутизмом в посещении парка аттракционов заботой о безопасности ребенка.

В Волжском завели дело на аквапарк, куда не пустили ребенка-аутиста

- Ответственность за здоровье посетителей несут администрация "Града" и операторы аттракционов. Катание "под ответственность родителей" запрещено законодательством РФ. К тому же каждый аппарат имеет ограничения по весу, росту и возрасту посетителей, их физическому и психическому состоянию. Поэтому оператор был вправе отказать ребенку, не подходящему под установленные критерии. Это не дискриминация, а забота о безопасности, - рассказала "РГ" представитель парка аттракционов "Града" Юлия Калинина. Она добавила, что ее коллеги стараются связаться с обиженной семьей для прояснения ситуации.

Ранее в соцсетях семья из Белгородской области поделилась в соцсетях неприятным опытом посещения "Града": сотрудники ТРЦ не разрешили шестилетней девочке с аутизмом посетить парк аттракционов, сославшись на свои инструкции. При этом в комментариях к посту мнения разделились. Воронежцы рассказали о том, что их дети с аналогичным диагнозом без проблем катались в "Граде" на аттракционах, подходящих им по состоянию здоровья, другие встали на сторону администрации, заявив, что безопасность превыше всего.

В регионах Общество Соцсфера Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе