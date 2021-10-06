В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы

Администрация воронежского ТРЦ "Град" объяснила отказ девочке с аутизмом в посещении парка аттракционов заботой о безопасности ребенка.

- Ответственность за здоровье посетителей несут администрация "Града" и операторы аттракционов. Катание "под ответственность родителей" запрещено законодательством РФ. К тому же каждый аппарат имеет ограничения по весу, росту и возрасту посетителей, их физическому и психическому состоянию. Поэтому оператор был вправе отказать ребенку, не подходящему под установленные критерии. Это не дискриминация, а забота о безопасности, - рассказала "РГ" представитель парка аттракционов "Града" Юлия Калинина. Она добавила, что ее коллеги стараются связаться с обиженной семьей для прояснения ситуации.

Ранее в соцсетях семья из Белгородской области поделилась в соцсетях неприятным опытом посещения "Града": сотрудники ТРЦ не разрешили шестилетней девочке с аутизмом посетить парк аттракционов, сославшись на свои инструкции. При этом в комментариях к посту мнения разделились. Воронежцы рассказали о том, что их дети с аналогичным диагнозом без проблем катались в "Граде" на аттракционах, подходящих им по состоянию здоровья, другие встали на сторону администрации, заявив, что безопасность превыше всего.