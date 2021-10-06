Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" запустила регулярные беспосадочные полеты по маршруту Владивосток-Советская Гавань, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из Советской Гавани в 08:55, обратный рейс из Владивостока отправляется в 11:50. Стоимость билета экономкласса составляет 7050 рублей в одну сторону.

Как пояснили в "Авроре", открытие рейса прошло в соответствии с планами компании, созданной по поручению президента Владимира Путина для повышения транспортной доступности субъектов Дальнего Востока. За первые месяцы работы услугами авиакомпании уже воспользовались свыше 28 тысяч пассажиров.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что одна из целей авиакомпании - сделать перелеты для дальневосточников более доступными.

"Авиаперевозки будут осуществляться из 410 населенных пунктов Дальнего Востока по 535 социально значимым маршрутам, среди них 66 - межрегиональных и 469 - местных", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Сейчас "Аврора" на регулярной основе выполняет рейсы в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре. Имеются три международных направления - Сеул, Пусан и Токио, а также выполняются регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.