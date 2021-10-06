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06.10.2021 04:11
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае браконьеры спрятали в тайниках 170 кг черной икры

Текст: Александр Филимоненко

В поселке Маго Николаевского района пограничники вскрыли подземные тайники с черной икрой, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

В Хабаровском крае браконьеры спрятали в тайниках 170 кг черной икры

Два схрона со 170 килограммами икры рыб осетровых пород находились в нежилом помещении на территории промышленной базы. Всего изъято более 340 пластиковых контейнеров с деликатесом и приспособления для его изготовления.

Ущерб, нанесенный браконьерами - двумя местными жителями, оценивается в 55 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Напомним, полный мораторий на промышленную добычу осетровых в России введен в 2009 году.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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