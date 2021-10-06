В Приморье задержали банду, вымогавшую деньги у водителей фур

Приморские правоохранители задержали участников преступной группы, которые требовали деньги у водителей фур за проезд к пунктам пропуска в Китай, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального УМВД. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о вымогательстве.

В полиции сообщили, что члены ОПГ специально создавали очереди и вымогали у водителей от 100 до 200 тысяч рублей за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска "Краскино" и "Пограничный". В противном случае они угрожали применить насилие и повредить имущество.

В рамках уголовных дел проводятся обыски и следственные действия в Уссурийске, а также приграничных селах Пограничное и Краскино.