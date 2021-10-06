Дмитрий Азаров принял участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации

5 октября во время рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в парламентских слушаниях, которые прошли в Совете Федерации РФ. Руководители федеральных министерств и главы регионов, руководители федеральных органов власти, контрольно-надзорных и банковских структур, ученые и представители бизнеса обсудили проект бюджета страны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, по сути, это первое публичное обсуждение бюджета с участием руководителей субъектов Федерации, что придает ему особое значение. Сегодня экономика вернулась на докризисный уровень, по итогам года ожидается рост ВВП порядка четырех процентов. О существенном улучшении делового климата свидетельствует восстановленный рост инвестиций. Выполнена и задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям.

- Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России. Как отметил президент России, нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета как бюджета развития. Это ключевой момент, на мой взгляд. Именно так мы должны рассматривать главный финансовый документ страны. И крайне важно, что бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Это задача, которую глава государства обозначил в Послании Федеральному Собранию. В частности, дополнительные средства выделяются на государственную поддержку семей с детьми. Это ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет. И многое другое. Также в бюджете заложено необходимое финансирование национальных проектов, наших национальных целей развития. И это финансирование из года в год увеличивается.

С докладом об основных целях и задачах бюджетной и налоговой политики на парламентских слушаниях выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, представив проект бюджета на следующие три года.

Министр отметил, что традиционно первое публичное обсуждение проекта бюджета происходит на площадке Совета Федерации.

- Это позволяет обсудить бюджетную политику на предстоящий год не только с позиций отраслей, секторов экономики, но и, что очень важно, с позиций регионов, с позиций влияния федерального бюджета на субъекты РФ, на всю бюджетную систему страны в целом, - подчеркнул глава министерства финансов РФ.

По словам министра, в целом экономические условия, в которых формировался проект бюджета, достаточно благоприятны: экономика восстановилась, ее устойчивость усилилась, уровень деловой активности за вычетом нефтяного сектора достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года. По сравнению с другими странами восстановление российской экономики происходит более динамично.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступивший с рядом инициатив по проекту бюджета, сообщил, что в текущем году регион получил существенную поддержку из федерального бюджета.

- Только прямые меры поддержки, которые были оказаны региону на борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку экономики, граждан, регионального бюджета, достигли 20 миллиардов рублей. Это не считая тех дополнительных средств, беспрецедентных мер поддержки незанятым гражданам, семьям с детьми, отдельным отраслям, системе здравоохранения, надбавок врачам, которые были выделены в прошлом году. Кроме всего этого, мы получили значительные средства, и очень надеюсь, что после сегодняшнего обсуждения эта планка не будет снижена, - отметил глава Самарской области.

Проект рекомендаций от Самарской области с рядом инициатив также будет направлен в Совет Федерации. Так, одной из инициатив, которую озвучил Дмитрий Азаров, стало предложение о сокращении кредиторской задолженности лечебных учреждений.

- Здравоохранение - это то, что сейчас больше всего волнует людей - всех жителей Российской Федерации. Один из ключевых факторов сокращения такой задолженности - это пересмотр тарифов фонда обязательного медицинского страхования, - заявил губернатор.

Он рассказал об опыте Самарской области, где на увеличение заработной платы врачей из регионального бюджета было направлено уже четыре миллиарда рублей. Это сделано в целях сокращения дисбаланса между трудозатратами медиков, расходами отрасли здравоохранения в период пандемии и тарифами фонда обязательного медицинского страхования.