Продажи АвтоВАЗа рухнули в сентябре

По итогам сентября АвтоВАЗ реализовал 17 189 автомобилей, что на 51 процент меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Это следует из данных, обнародованных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). При этом за три квартала 2021-го отечественный производитель показал рост на 18 процентов, продав 268,8 тысячи машин против 227,6 тысячи в такой же период 2020 года.

Несмотря на негативный результат, АвтоВАЗу удалось в первый месяц осени сохранить лидерство на российском авторынке. Доля продаж автомобилей под маркой Lada (Vesta, Xray, Largus, Granta, Niva) составила 14,4 процента, а в целом за три квартала - 21,3 процента. Для сравнения у Kia доля в сентябре остановилась на отметке в 14,3 процента, у Hyundai - 11,7 процента.

Как уже писала "РГ", возникшую в России ситуацию с уровнем продаж автомобилей в АЕБ назвали "нестабильной". В сентябре рынок просел на 22,6 процента, при этом с начала года было реализовано на 15,1 процента выше показателей прошлого года.