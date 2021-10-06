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06.10.2021 15:16
Рубрика: Российский автопром

Продажи АвтоВАЗа рухнули в сентябре

Текст: Тимур Алимов
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

По итогам сентября АвтоВАЗ реализовал 17 189 автомобилей, что на 51 процент меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: Пресс-служба PSA
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Это следует из данных, обнародованных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). При этом за три квартала 2021-го отечественный производитель показал рост на 18 процентов, продав 268,8 тысячи машин против 227,6 тысячи в такой же период 2020 года.

Несмотря на негативный результат, АвтоВАЗу удалось в первый месяц осени сохранить лидерство на российском авторынке. Доля продаж автомобилей под маркой Lada (Vesta, Xray, Largus, Granta, Niva) составила 14,4 процента, а в целом за три квартала - 21,3 процента. Для сравнения у Kia доля в сентябре остановилась на отметке в 14,3 процента, у Hyundai - 11,7 процента.

Как уже писала "РГ", возникшую в России ситуацию с уровнем продаж автомобилей в АЕБ назвали "нестабильной". В сентябре рынок просел на 22,6 процента, при этом с начала года было реализовано на 15,1 процента выше показателей прошлого года.

#Lada