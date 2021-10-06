СК возбудил дело против избившего двух школьниц пермяка

В Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело о побоях в отношении 45-летнего местного жителя.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 11-летним школьницам несколько ударов рукой по голове и шее. Кроме того, он высказал оскорбления в адрес малолетних, в том числе с использованием нецензурной брани. Таким образом мужчина попытался отомстить за свою дочь, которую якобы оскорбили подростки.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят судебно-медицинские экспертизы, допросы и иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.