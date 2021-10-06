В Башкирии медик за маникюр подделала справку о вакцинации

В Иглинском районе Башкирии 34-летнюю заведующую фельдшерско-акушерского пункта заподозрили в служебном подлоге. По версии следствия, женщина внесла ложную информацию о вакцинации от коронавируса в документы пациентки, получив за это услуги ногтевого сервиса.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, выявили данный факт сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Иглинскому району. Уточняется, что медик внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от коронавирусной инфекции, тогда как фактически врач ее не осматривал, а вакцинация не проводились. В качестве вознаграждения заведующей оказали косметические услуги: маникюр и педикюр почти на две тысячи рублей. Уголовное дело возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог и мелкое взяточничество".

По данным пресс-службы МВД по РБ, в 2021 году в регионе возбуждено 41 уголовное дело по фактам подделки, изготовления или оборота поддельных документов о вакцинации от COVID-19. Выявлены шесть человек, причастных к этим преступлениям.