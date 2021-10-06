В Удмуртии СК проверит данные об избиении пятиклассницы в автобусе

В Удмуртии СК разберется с причинами инцидента в школьном автобусе. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, уже началась доследственная проверка информации, распространенной в соцсетях.

Жительница деревни Старая Монья Малопургинского района в соцсетях рассказала, что ее сестру, ученицу пятого класса, избили девочки из восьмого в присутствии сопровождающего педагога. Причиной конфликта стало место в автобусе. Ребенок, судя по представленной справке, получил травму головы.

"Били 3 девочки (2 из них с 8 класса) по голове рюкзаком, пинали ногами. Отобрали ее личные вещи, после чего, когда приехала полиция, вещи подкинули обратно в школьный автобус", - написала заявительница.

В СК заявили, что будут приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе дана оценка действиям (бездействию) администрации учебного заведения.

Свое расследование начали и в министерстве образования региона. "Все материалы будут рассмотрены и подробно изучены. Кроме того, пройдет проверка на месте происшествия", - пояснили в ведомстве.