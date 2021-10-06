Глава Кемерова поздравил педагогов с профессиональным праздником

"Сегодня образование города развивается, показывая отличные результаты - как учащихся, так и самих педагогов. Прочные знания позволяют кемеровским школьникам успешно сдавать ЕГЭ и поступать в лучшие вузы. Растет число ребят, которые выполняют нормативы ГТО, вступают в ряды юнармии и Российского движения школьников... Спасибо вам, дорогие наши учителя, за профессионализм, ответственность и любовь к детям!" - продолжил глава города.

Сегодня праздник отмечают более 3,3 тысячи учителей кемеровских школ, более 500 педагогов дополнительного образования. Около 160 молодых специалистов, выпускники вузов и колледжей, приступили к работе с начала этого учебного года.

В Кемерове 68 школ, гимназий, лицеев; 7 школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов; 13 учреждений дополнительного образования; 3 детских дома.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa