"Ростелеком" установит в Новосибирской области криптобиокабины

До конца года в Новосибирской области будут запущены три криптобиокабины (КБК), которые позволяют оформлять заграничные паспорта нового поколения.

КБК станут доступны в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ "Мои документы") в городах Бердске и Искитиме. Работы по настройке комплекса в филиале МФЦ "Зыряновский" в Новосибирске компания "Ростелеком" уже завершила: первые заявители получили документы.

Криптобиокабина - это цифровое решение для самостоятельной сдачи биометрических данных. Для этого устройства оснащены в том числе цифровыми фотокамерами и сканерами отпечатков пальцев и документов.

"Криптобиокабины упрощают оформление загранпаспортов и сводят к минимуму время ожидания в очередях. Для начала требуется подать заявление в МФЦ и получить штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя инструкциям и подсказкам, заявитель самостоятельно отсканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта, сделает фото и отправит данные для проверки. В итоге процедура занимает несколько минут", - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Собранные данные передаются в зашифрованном виде в государственную информационную систему "Мир", откуда поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый паспорт заявитель также получает в МФЦ.

КБК - российский программно-технический комплекс, который производит концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех". "Ростелеком" на 2019 - 2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин: цифровой оператор занимается поставкой, монтажом и запуском комплексов, обеспечивает эксплуатацию и техподдержку аппаратов, а также интегрирует их в ИТ-систему выдачи загранпаспортов нового поколения.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"