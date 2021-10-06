Золотодобывающее предприятие под Красноярском закрыли за грязь в реке

Суд в Красноярском крае принял решение остановить работу ООО "Сибирские сельские машины". Деятельность этой золотодобывающей артели запрещена на 65 суток в связи с нарушениями природоохранного законодательства. Об этом рассказала сегодня пресс-служба правительства региона.

Сотрудники Красноярской природоохранной прокуратуры и минэкологии края проверили работу ООО, которое добывает россыпное золото на реке Кувай в Манском районе и уже не раз попадало в поле зрения надзорных органов из-за сточных вод, сливаемых в реку. Анализ воды показал многократные превышения норм: по взвешенным веществам - в 237 раз, по железу - в 16, по меди - более чем в четыре раза.

Оборудование предприятия опечатано. До конца сезона оно не будет добывать золото, цитирует пресс-служба министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых.