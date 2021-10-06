В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали лжеподрывника торговых центров

В Дагестане сотрудниками ФСБ и МВД задержан подозреваемый в совершении заведомо ложных сообщениях о готовящихся террористических актах, сообщает пресс-служба МВД региона.

Информация о заложенных в двух торговых центрах Каспийска бомбах поступила в полицию 24 сентября.

Магазины были оцеплены, людей экстренно эвакуировали. При обследовании саперы не обнаружили взрывных устройств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Подозреваемого удалось вычислить. Им оказался 27-летний житель Каспийска, который сознался в содеянном.

По его словам, мотивом стало желание шантажировать владельцев торговых центров с целью получения денег.