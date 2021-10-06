В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района начала проверку по факту взрыва газа на Рябовскоу шоссе.

Как сообщили в ведомстве, будет изучаться, как в доме содержалось газовое оборудование. Кроме того, в прокуратуре намерены оценить, как при эксплуатации жилого дома соблюдались требования законодательства.

Напомним, взрыв произошел на третьем этаже четырехэтажного дома. В результате ЧП пострадал один человек.

В ГУ МЧС по Петербургу отметили, что газовоздушная смесь взорвалась на кухне, после этого в помещении произошел пожар. Потушили его менее чем за полчаса.