В Вологде сгорел дом купцов Шаховых постройки XIX века

В Вологде сгорел дом купцов Шаховых, являвшийся памятником архитектуры XIX века. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Вологодской области.

- Площадь пожара составила 225 квадратных метров. Строение уничтожено огнем, - отметили в ведомстве. - Также пострадали здание стоящего рядом отеля и жилого пятиэтажного кирпичного дома.

В ликвидации было задействованы 13 единиц техники, 37 человек личного состава.

Здание находилось в полуразрушенном состоянии. Ранее здесь уже были зафиксированы несколько возгораний.

Сгоревший дом считался одним из красивейших зданий Вологды. В 1892 году его построил известный вологодский купец, банкир и меценат Илиодор Шахов. Затем сын купца надстроил второй этаж здания. После революции дом был национализирован. Некоторое время в нем проживал его хранитель - вологодский фотохудожник, краевед, глава фотоклуба "Северянин" Леонид Стариков. Он мечтал восстановить дом, но не успел это сделать. В 2019 году Леонид Стариков скончался.