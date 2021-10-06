Жительница Коми получила срок за заражение возлюбленного ВИЧ-инфекцией

Сыктывкарский городской суд отправил в колонию женщину, которая заразила своего возлюбленного ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 122 УК РФ - заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Суд установил, что жительница Сыктывкара, зная о своем диагнозе, имела постоянные интимные отношения с мужчиной, который не был заражен. Контрацептивы они не использовали. В итоге, у партнера обнаружили ВИЧ-инфекцию.

Суд назначил виновной один год колонии-поселения. Кроме того, она должна выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.