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06.10.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

Жительница Коми получила срок за заражение возлюбленного ВИЧ-инфекцией

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Сыктывкарский городской суд отправил в колонию женщину, которая заразила своего возлюбленного ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

В Саратовской области возбудили дело по насилию над осужденным

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 122 УК РФ - заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Суд установил, что жительница Сыктывкара, зная о своем диагнозе, имела постоянные интимные отношения с мужчиной, который не был заражен. Контрацептивы они не использовали. В итоге, у партнера обнаружили ВИЧ-инфекцию.

Суд назначил виновной один год колонии-поселения. Кроме того, она должна выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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