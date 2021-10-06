Движение грунта в сочинском поселке Сергей-Поле продолжилось

В поселке Сергей-Поле, который входит в территорию города Сочи, сегодня развернут специальный штаб для оперативного взаимодействия с местными жителями. Здесь в ночь с 4 на 5 октября произошли подвижки грунта, повредившие 22 дома и дорогу. Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, сейчас решается вопрос о выдаче компенсаций владельцам пострадавших домов.

- Большинство пострадавших имеют другое жилье, поэтому в пункт временного размещения направлены лишь несколько человек. Сейчас они находятся в одном из гостиничных комплексов Сочи, - написал Копайгородский в своем аккаунте в Telegram.

Порядок предоставления компенсаций будет определен после изучения всех документов. Для этого вместе работают администрация Сочи, Росреестр БТИ и УФМС. По словам мэра города, на выплату компенсаций потребуется еще некоторое время.

Сейчас движение грунта всеми силами пытаются сдержать. На одном из участков трассы А-147 для этого ввели реверсивное движение. Саму дорогу ремонтируют специалисты Упрдор "Черноморье", а параллельно идет инженерное обследование прилегающих склонов, чтобы найти оптимальные решения по их укреплению.

Как сообщалось ранее, в поселке Сергей-Поле в Сочи из-за обильных осадков произошла подвижка грунта. Из-за этого пострадали два десятка жилых домов, а также трасса А-147 Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала. Из поселка пришлось эвакуировать 70 человек.