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06.10.2021,  
14:21
Текст:  Антон Валагин

Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец"

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Истребители Северного флота МиГ-29К начали перелет на наземный тренировочный комплекс палубной авиации НИТКА в Крыму. Тренировки пилотов авиаполка продлятся более месяца, пишет ТАСС.

Фото: Минобороны РФ
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Комплекс НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) расположен на военном аэродроме Саки под Евпаторией и предназначен для отработки летчиками навыков взлета и посадки на палубу авианесущих кораблей. Для этого аэродром оснащен обращенной к морю взлетно-посадочной полосой длиной 290 метров с трамплином на конце, аэрофинишером, паровой катапультой и радиотехническим комплексом, аналогичным оборудованию, установленному на кораблях.

В ВМФ крымский комплекс получил прозвище "сухопутный авианосец". Аналогичные тренажеры есть у США и Китая, но российский самый крупный из них. Собственный учебный комплекс для летчиков палубной авиации строит Индия.

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