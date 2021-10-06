Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец"

Истребители Северного флота МиГ-29К начали перелет на наземный тренировочный комплекс палубной авиации НИТКА в Крыму. Тренировки пилотов авиаполка продлятся более месяца, пишет ТАСС.

Комплекс НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) расположен на военном аэродроме Саки под Евпаторией и предназначен для отработки летчиками навыков взлета и посадки на палубу авианесущих кораблей. Для этого аэродром оснащен обращенной к морю взлетно-посадочной полосой длиной 290 метров с трамплином на конце, аэрофинишером, паровой катапультой и радиотехническим комплексом, аналогичным оборудованию, установленному на кораблях.

В ВМФ крымский комплекс получил прозвище "сухопутный авианосец". Аналогичные тренажеры есть у США и Китая, но российский самый крупный из них. Собственный учебный комплекс для летчиков палубной авиации строит Индия.