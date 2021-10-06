В Сочи назовут лучшего воспитателя года

Новости

Залп "Цирконов" запланирован на конец года 08:55
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом 08:54
Россияне стали больше тратить на фастфуд 08:34
МИД РФ: Россия не обязывалась защищать целостность Украины 08:02
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ 06:22
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году 06:03
В Приморье потерпела бедствие яхта с тремя людьми на борту 05:59
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров 05:04
СМИ: Глава Китая не поедет на саммит G20 в Италию 04:57
Силовики задержали в Приангарье членов "Свидетелей Иеговы" 04:57
"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ 04:13
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября 04:13
Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2 03:50
Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года 03:31
Рогозин перечислил запланированные до конца 2021 года пуски ракет 02:29
Госдеп США отчитался о сокращении числа атомных боеголовок 01:59
В Тунисе трое военнослужащих погибли в результате крушения вертолета 01:36
В США водолазы нашли возможное место утечки нефти у берегов Калифорнии 01:20
Завальный: Запуск "Северного потока-2" зависит от политики Европы 00:27
Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов 00:27
Пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица в 2017 году 05.10.2021
УЕФА презентовал логотип Евро-2024 05.10.2021
Карпин не намерен уговаривать Дзюбу возвращаться в сборную 05.10.2021
Певица Адель возвращается на сцену спустя шесть лет 05.10.2021
Генпрокурор Молдавии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции 05.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 07:24
Рубрика: Общество

В Сочи назовут лучшего воспитателя года

Текст: Мария Агранович
В Сочи стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России - 2021". К черному морю съехались 83 победителя региональных этапов конкурса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Все вы достигли высокого уровня компетенций в работе, смогли развить свои таланты, выраженные в заботе о детях и умении стать для них добрыми наставниками в самом начале, - поприветствовал воспитателей в видеообращении министр просвещения Сергей Кравцов.

Фото: iStock
Кто они - современные воспитатели в детских садах Москвы

Минпросвещения проводит конкурс воспитателей, чтобы о лучших методиках по работе с дошкольниками смогли услышали и взяли "в работу" как можно больше детсадов.

Глава Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова отметила, что на конкурсе, как и на Олимпиаде, важно само участие.

Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" в 2021 году проходит с 4 по 8 октября.

В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур - состязания "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". После этого, по принципу конкурса "Учитель года", чей победитель определился буквально вчера, будут определены 15 лауреатов. Второй тур - "Мастерская педагога" и "Ток-шоу", по итогам которых восьмого октября и определится победитель.

Справка РГ

Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Учредители - Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада №41 муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

В регионах Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе