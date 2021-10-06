В Сочи назовут лучшего воспитателя года

В Сочи стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России - 2021". К черному морю съехались 83 победителя региональных этапов конкурса.

- Все вы достигли высокого уровня компетенций в работе, смогли развить свои таланты, выраженные в заботе о детях и умении стать для них добрыми наставниками в самом начале, - поприветствовал воспитателей в видеообращении министр просвещения Сергей Кравцов.

Минпросвещения проводит конкурс воспитателей, чтобы о лучших методиках по работе с дошкольниками смогли услышали и взяли "в работу" как можно больше детсадов.

Глава Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова отметила, что на конкурсе, как и на Олимпиаде, важно само участие.

Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" в 2021 году проходит с 4 по 8 октября.

В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур - состязания "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". После этого, по принципу конкурса "Учитель года", чей победитель определился буквально вчера, будут определены 15 лауреатов. Второй тур - "Мастерская педагога" и "Ток-шоу", по итогам которых восьмого октября и определится победитель.

Справка РГ

Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Учредители - Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада №41 муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.