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06.10.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Житель Дагестана осужден на 13 лет за помощь боевикам в Сирии

Текст: Лариса Ионова

Южный окружной военный суд вынес приговор за содействие террористам и участие в незаконном вооруженном формировании жителю Дагестана. Суд назначил ему срок 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Мужчина признал виновным сразу по трем пунктам 205-й статьи Уголовного кодекса РФ, а также по статье 208-й - обучение террористической деятельности.

В ходе процесса, установлено, что обвиняемый на территории Сирии принял участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, которое является структурным подразделением запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

В 2015 году на окраине города Ракка он прошел обучение для ведения террористической деятельности. В 2016 году, воспользовавшись доверчивостью матери, убедил ее перевести на счета террористов почти 400 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов 8 февраля 2021 года после возвращения в РФ.

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