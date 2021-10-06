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06.10.2021 08:41
Рубрика: Общество

На Урале более 700 семейных пар получили знак "Совет да любовь"

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 229(8580)
Более 400 семейных пар на Среднем Урале удостоены почетного знака "Совет да любовь" в канун Дня пожилого человека.

Медали за долгий (не менее пятидесяти лет вместе) и крепкий брак (никаких промежуточных разводов) в регионе учредили десять лет назад. Таким образом, в Свердловской области решили поддержать земляков, не на словах уважающих статус семьи. Впрочем, со временем появились и другие условия: в семье должны воспитываться дети и полное отсутствие судимостей за долгий совместный путь.

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Средний Урал - первый регион, где решили награждать ветеранов, отметивших "золотой" свадебный юбилей. Даже внешне знак подчеркивает важность события. Награда в виде восьмилистника чем-то напоминает ордена царских времен. Юбилярам полагается также социальная выплата - пять тысяч рублей каждому.

За десятилетие почетный знак вручили почти 53 тысячам супружеских пар, проживающих в городах и поселках Среднего Урала. Возможно, это даже не все юбиляры, ведь награда - заявительная: чтобы получить медаль за любовь, необходимо подать заявление и все подтверждающие документы в МФЦ.

Нынче пятидесятилетие совместной жизни празднуют "молодожены", вступившие в брак в далеком 1971 году. Почти у всех есть дети, внуки, правнуки. Впрочем, делиться жизненным опытом ветераны готовы не только с родными.

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- Секрет долгой семейной жизни, конечно, во взаимоуважении и терпении. В жизни всякое бывает: где-то нужно прощать, где-то уступать. Мы хотим продолжать жить в том же духе и подавать пример своим детям, - раскрыла журналистам секрет счастья на церемонии награждения жительница Ревды Галина Ютюмова.

В городе металлургов в этом году много золотых свадеб: более трех десятков пар отметили полувековой юбилей. Екатеринбург традиционно лидирует по числу семейных долгожителей - 78 пар отмечены за любовь и верность.

Между тем

На Среднем Урале все больше семей, воспитывающих более трех детей. За последние пять лет число многодетных в регионе увеличилось с 20 до 70 тысяч. В них воспитывается более 220 тысяч ребятишек.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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