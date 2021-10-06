На Урале мужчина выпрыгнул из машины во время ссоры с женой и погиб

ДТП с погибшим произошло на Сибирском тракте при движении со стороны села Косулино в Екатеринбург.

Под колесами Honda CR-V оказался 29-летний мужчина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, пассажир во время движения автомобиля отстегнул ремень безопасности, открыл дверь и выпрыгнул из машины. Его откинуло на заднее колесо автомобиля. От полученных травм он скончался на месте.

Уточняется, что за рулем была его 34-летняя жена. Ее водительский стаж - 12 лет, за нарушение ПДД она привлекалась три раза. В момент аварии, судя по результатам освидетельствования, она была трезва. Во время поездки мужчина и женщина повздорили, что, вероятно, стало причиной такого поступка.