ТюмГУ получит специальную часть гранта в рамках программы "Приоритет 2030"

Определены вузы, которые получат специальную часть гранта в рамках программы "Приоритет 2030". По итогам защиты, прошедшей 2 октября в Москве, Тюменский госуниверситет вошел в первую группу по треку "Территориальное и (или) отраслевое лидерство".

Из вошедших в шорт-лист 36 вузов в итоге были отобраны 28, которые распределили по трем группам. Результаты очной защиты и высокие оценки экспертов позволили университету оказаться в группе лидеров.

Специальная часть гранта по треку "Территориальное и (или) отраслевое лидерство" будет использована на развитие университета, обеспечивающее социально-экономическое развитие территории, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы.

Стоит особенно подчеркнуть, что Правительство Тюменской области поддержало стратегическую цель университета стать лидером Западно-Сибирского научно-образовательного кластера, действующим в глобальной исследовательской повестке и обеспечивающим трансфер передовых образовательных и технологических решений в экономику региона.

"Тюменский госуниверситет является системообразующим научно-образовательным центром, важной составляющей позитивного имиджа региона. Мы намерены и дальше осуществлять всестороннюю поддержку университета. Я уверен, что ТюмГУ при наших совместных усилиях продолжит двигаться вперед и внесет свой вклад в достижение национальных целей в сфере высшего образования и науки", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук: "Предстоит огромная работа, которая впервые будет так максимально плотно сопряжена с государственным сектором, ведущими индустриями, лидерами научно-исследовательской деятельности, общественными институтами. Цель программы вуза очень понятная и чрезвычайно сложная - стать основным смысловым и действующим центром всей линейки изменений территории на благо людей".

Вместе с ТюмГУ в первой группе - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Московский авиационный институт, Приволжский исследовательский медицинский университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российский университет транспорта, Самарский государственный медицинский университет.

Еще 17 вузов-участников программы "Приоритет-2030" получат специальную часть гранта по треку "Исследовательское лидерство".

Сайт ТюмГУ www.utmn.ru

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ