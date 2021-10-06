В Тюменской области прикрыли производство поддельного алкоголя

В промзоне города Ишима в Тюменской области полицейские изъяли с нелегального производства 32 тысячи бутылок с поддельным алкоголем стоимостью семь миллионов рублей.

При осмотре помещений фабрики были замечены оборудование для производства спиртосодержащих напитков, наклейки, имитирующие акцизные марки, фурнитура и тара. На производстве работали и тут же жили 23 человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В этом же месте велась торговля фальсификатом.

Следователи УМВД возбудили уголовное дело по статье о производстве организованной группой немаркированной алкогольной продукции (часть 6 статьи 171.1 УК РФ).

Полицейские и Росгвардия задержали четверых подозреваемых. Двое находятся под стражей, остальных обязали своевременно приезжать по требованию правоохранителей. Расследование продолжается.