В Тюменской области прикрыли производство поддельного алкоголя

Новости

Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в энергокризисе ЕС 11:58
Трутнев: Арктический форум пройдет в Петербурге 11-13 апреля 11:57
Экс-замминистра Марина Ракова находится в Москве на допросе у следователя 11:42
Оперштаб: в Москве выявлено 3589 новых случаев COVID-19 11:42
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы от "Единой России" 11:40
Nord Stream 2 заявила о соответствии "Северного потока-2" всем нормам 11:37
Миранчук может зимой покинуть "Аталанту" 11:32
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки 11:19
Российская нефть впервые за три года стоит дороже 80 долларов 11:18
Баку начал использовать пространство Армении для полетов 11:18
Первым вице-спикером Совфеда переизбран Турчак 11:17
Курганским медикам доплатят за привитых от COVID-19 пациентов 11:08
YouTube удалил каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly 11:02
Актер Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы 11:00
NYT: ЦРУ сообщило об участившихся потерях информаторов за рубежом 10:49
Минфин предложил ужесточить порядок ввоза алкоголя из стран ЕАЭС 10:48
В Минприроды назвали главные климатические риски для России 10:47
В Крыму названа причина массовой гибели птиц в заливе Сиваш 10:40
Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая в Москве 10:37
Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет 10:24
"Торонто" не стал подписывать контракт с Гусевым 10:18
Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом 10:00
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов 09:58
Экс-премьер Дании пожаловалась на домогательства бывшего президента Франции 09:56
Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

В Тюменской области прикрыли производство поддельного алкоголя

Текст: Юлия Мякишева

В промзоне города Ишима в Тюменской области полицейские изъяли с нелегального производства 32 тысячи бутылок с поддельным алкоголем стоимостью семь миллионов рублей.

На Кубани обнаружили цех с тысячами литров поддельного алкоголя

При осмотре помещений фабрики были замечены оборудование для производства спиртосодержащих напитков, наклейки, имитирующие акцизные марки, фурнитура и тара. На производстве работали и тут же жили 23 человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В этом же месте велась торговля фальсификатом.

Следователи УМВД возбудили уголовное дело по статье о производстве организованной группой немаркированной алкогольной продукции (часть 6 статьи 171.1 УК РФ).

Полицейские и Росгвардия задержали четверых подозреваемых. Двое находятся под стражей, остальных обязали своевременно приезжать по требованию правоохранителей. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Алкоголь и табак

Главное сегодня

Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества