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06.10.2021 18:16
Рубрика: Общество

Российский еврейский конгресс собрал средства на интеграцию "особых" детей

Текст: Сусанна Альперина
5 октября Российский еврейский конгресс провел свой ежегодный благотворительный прием. В этом году он был посвящен 25-летию благотворительной деятельности РЕК.

Специальным гостем вечера был 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот высший государственный пост с 2014 по 2021 год. В этом году Ривлин стал одним из лауреатов премии Global Influence Award - особого знака признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. Впервые РЕК вручил этот знак в 2019 году. В разные годы этой награды были удостоены президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, мэр Иерусалима Моше Лион, премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие. В этом году наград по традиции было три, но ее обладателей - намного больше: помимо израильского президента, это - команда экосистемы "Яндекс" и команда Центра имени Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19.

На юбилей РЕК пришли государственные и общественные деятели, раввины, дипломаты, деятели культуры. В их числе были посол Израиля в РФ Александр Бен Цви и послы других зарубежных стран, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главный раввин РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич, член попечительского совета РЕК и общественный деятель Евгений Бунимович, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, а также члены Общественного совета РЕК: телеведущий Борис Берман, композитор Александр Журбин, актер Леонид Каневский, актриса Клара Новикова, режиссер Марк Розовский, писатель Лев Симкин, режиссер Елена Якович и многие другие.

Кому и сколько москвичи жертвуют на благотворительность

Всего вечер собрал почти 400 гостей, среди них были многие представители российской деловой элиты, входящие в число попечителей РЕК: Виктор Вексельберг, Герман Захарьяев, Григорий Ройтберг, Михаил Фридман, Авшолум Юнаев; Евгений Белов, Анастасия Богорад, Михаил Бройтман, Борис Киперман, Юрий Кокуш, Евгения Львова, Алексей Тайчер с супругой Эстер Голдберг, председателем Женской лиги РЕК, Борис Гурович, Юрий Домбровский и другие.

"Российский еврейский конгресс не был первой еврейской организацией в РФ, но стал одной из самых успешных, - сказал, открывая вечер, президент РЕК Юрий Каннер. - Сегодня в мире есть несколько еврейских структур, которые возглавляют выходцы из РЕК. Российские евреи - важная часть сегодня мировой еврейской общины. И то, что статус российской еврейской общины поднялся в мире до уровня континентальной секции во Всемирном еврейском конгрессе - это общественное признание масштабов и важности нашей деятельности".

Поздравления с 25-летием конгресса поступили от российских государственных деятелей. В поздравительной телеграмме от руководителя администрации президента РФ Антона Вайно говорилось о том, что все эти годы Российский еврейский конгресс активно содействует возрождению исторических, духовных, культурных традиций российских последователей иудаизма, гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, продвижения в обществе принципов добрососедства и взаимного уважения.

"Вы осуществляете масштабные благотворительные, просветительские инициативы, многое делаете для воспитания подрастающего поколения на высоких нравственных идеалах и, конечно, особенно отмечу вашу большую работу, направленную на сохранение памяти о Холокосте и великом подвиге Красной армии, спасшей от уничтожения еврейский и другие народы планеты", - говорилось в ней.

"Горячая линия" помощи людям с дислексией появится в России

В приветствие от мэра Москвы Сергея Собянина было напоминание о том, РЕК является надежным партнером правительства Москвы в важной работе, связанной с сохранением исторической правды, борьбой против реабилитации нацизма, противодействиям расизму и ксенофобии: "Вместе мы ежегодно проводим "Неделю памяти", посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти "Освенцим", и Московскую международную конференцию "Защитим будущее". Убежден, что Российский еврейский конгресс будет и впредь играть значимую роль в общественной жизни Москвы и вносить большой вклад в создание атмосферы взаимопонимания и добрососедства в нашем городе".

Осенний прием Российского еврейского конгресса, как сказано выше, по традиции был благотворительным: участвовать в нем мог любой желающий, внесший пожертвование. Собранные благодаря приему средства будут направлены наспециальный проект РЕК "Интеграция детей с особыми потребностями".

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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