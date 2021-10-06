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06.10.2021 09:38
Рубрика: Общество

Склад оружия бронзового века обнаружен в Финляндии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Финляндии археолог-любитель при помощи металлоискателя обнаружил целый склад оружия бронзового века, среди которого выделятся крайне редкий меч.

Фото: iStock
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Как сообщает The History Blog, находка была сделана в исторической деревне Панелиа, расположенной на юго-западе Финляндии. Древние артефакты обнаружил археолог-любитель по имени Матти Ринтамаа во дворе дома, где он провел свое детство и где до сих пор живут его родители.

Сначала он нашел несколько кусков металла, заметно тронутых коррозией. Некоторые из них были совсем небольшими, но один фрагмент оказался довольно длинным. Матти Ринтамаа сфотографировал их и показал снимки специалисту по металлам. Тот пришел к выводу, что находки могут быть древней бронзой. После этого Ринтамаа обратился в Национальный совет по древностям Финляндии.

Эксперты внимательно изучили фотографии и также пришли к выводу, что на них изображен металл возрастом от 2000 до 4000 лет. После этого было принято решение о проведении профессионального археологического изыскания. В результате в ходе раскопок были обнаружены около 200 различных предметов бронзового века. В числе находок оказались и 25 мечей и кинжалов.

Фото: Anadolu Agency
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Наиболее любопытной находкой стал один из мечей. Сначала археологи нашли его рукоять и острие, а затем еще пять недостающих фрагментов. Этот клинок был разбит на части, причем ученые не исключают, что это было сделано намеренно. В древности обычным ритуалом для жителей здешних мест было подношение в дар богам оружия, которое разламывали на части.

Кстати, эксперты установили, что найденный меч относится к довольно редкому типу такого оружия. Примечательно и то, что он не был захоронен вместе с остальными найденными бронзовыми артефактами. Вероятно, фрагменты меча случайно попали в "клад" при проведении сельхозработ.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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