СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение

Сегодня бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой будет предъявлено обвинение.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. МВД еще не подтверждало эту информацию. Также в ведомстве не заявляли о том, когда Раковой будет избрана мера пресечения.

Известно, что бывшей чиновнице грозит обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном в группе.

Мерой пресечения для нее, скорее всего, будет арест, как и трем фигурантам этого уголовного дела, которое расследует следственный департамент МВД.