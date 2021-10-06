Танковые асы: Кукаркин и Лавриненко удивили немцев 80 лет назад

В октябрьские дни 1941 года в ходе битвы за Москву было совершено немало выдающихся подвигов. Среди них особое место занимают подвиги танкистов - лейтенанта А. Кукаркина и старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко. Оба воевали в составе 4-й танковой бригады полковника Михаила Катукова - будущего маршала бронетанковых войск СССР.

6 октября 1941 года неподалеку от Мценска у села Первый Воин прорвались немецкие танки. Они буквально начали утюжить линию обороны советской пехоты, давя людей. Неожиданно для фашистов к селу подошел взвод из четырех танков Т-34, который с ходу атаковал наступающую вражескую бронетехнику. И это несмотря на явное преимущество противника - у немцев было около двух десятков танков.

Используя скорость и исключительную маневренность, советский танковый взвод под командование лейтенанта Кукаркина в скоротечном бою уничтожил 16 вражеских бронированных машин. Позднее в своих мемуарах известный немецкий танковый военачальник генерал-полковник Хайнц Гудериан написал про этот бой, что именно здесь впервые "в резкой форме проявилось превосходство русских танков Т-34". Он признает, что удары, которым тогда подверглась гитлеровская танковая группировка, привели к отступлению всей бронетанковой дивизии, которая должна была захватить Тулу.

К сожалению, о том, как дальше сложилась судьба Кукаркина ничего не известно. Не удалось установить даже его полного имени. Из воспоминаний маршала Катукова, изданных под названием "На острие главного удара", мы знаем только инициалы лейтенанта-героя - А.М.

О том, как воевал Кукаркин, известно, опять-таки, из мемуаров Катукова. Вот, к примеру, частичное описание двух боев, которые провел лейтенант в те октябрьские дни 1941 года.

"А в это время из засады выскочил взвод лейтенанта А. М. Кукаркина с десантом и принялся давить и расстреливать метавшихся вдоль дороги гитлеровцев. Заместитель политрука Багурский, стоя на танке Кукаркина, расстреливал бегущих фашистов сначала из винтовки, а потом из пистолета. Взгляд его упал на толстого офицера, который, шумно дыша, пытался удрать от танка. Багурский соскочил с брони и, прицелившись, выстрелил в фашиста. Тот упал. Обыскав труп, политрук обнаружил в кармане офицера важные документы, которые впоследствии очень пригодились нам. В них назывались номера частей, сосредоточенных в Орле. Почти вся вражеская колонна была разгромлена. Правда, часть гитлеровцев попыталась скрыться в лощине. Но там они наткнулись на стоявший в засаде танк Петра Молчанова. И здесь враг понес тяжелые потери..."

"Потерпев неудачу в районе Ильково - Шеино, фашисты попытались обойти нас с правого фланга в районе села Думчино. Но сюда подоспел взвод танков лейтенанта Кукаркина из трех машин. Уверенные, что здесь нет наших войск, гитлеровцы вплотную подошли к селу, где за сараями были замаскированы наши тридцатьчетверки.

Взвод открыл прямой кинжальный огонь. Сразу же вспыхнули два танка и несколько бронетранспортеров. Гитлеровцы попытались развернуть противотанковые пушки, но были уничтожены метким огнем. Расчеты даже не успели соскочить с бронетранспортеров, когда взорвались бензобаки. На вражеских артиллеристов плеснуло горящим бензином. Дико крича и размахивая руками, они носились по поляне, катались по траве.

И здесь немецкая атака была отбита".

Гораздо лучше, чем биография лейтенанта Кукаркина, изучены жизненный и боевой пути гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко. Еще бы: ведь это главный танковый ас Второй мировой войны со стороны антигитлеровской коалиции. На счету его экипажа 52 подбитых вражеских танка.

Танковый экипаж Д. Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г. Фото: wikipedia.org

Как уже было сказано, воевал Лавриненко, как и Кукаркин под началом Катукова. Иногда оба офицера сражались на одних и тех же участках, можно сказать - плечом к плечу. Как и Кукаркин, Дмитрий Лавриненко был танковым снайпером, его появление на поле боя для немцев часто заканчивалось побоищем. В том же сражении 6 октября, в коем Кукаркин уничтожил 16 вражеских танков, четверка Т-34 под командованием Лавриненко сожгла 15 танков, расстреляла 4 мотоцикла и подавила два полевых орудия противника. За пять дней боев под Мценском только на личном счету экипажа Лавриненко было 7 подбитых танков, два взвода пехоты и одна противотанковая пушка.

В историю Великой Отечественной войны вошел и уникальный случай, когда один-единственный танк сорвал планы по захвату целого города. И это был случай именно с Лавриненко.

Немецкая колонна двигалась по шоссе, чтобы захватить Серпухов. Это увидела одна местная телефонистка, которая предупредила о вражеском наступлении местные власти. По счастливой случайности, на одной из площадей города в это время стоял танк Лавриненко: экипаж решил побриться в парикмахерской. На него была единственная надежда: в Серпухове отсутствовали войска, было лишь небольшое подразделение народных ополченцев - сплошь плохо обученные старики и мальчишки. Посоветовавшись с комендантом города Фирсовым, Лавриненко выехал в сторону, где сейчас находится город Протвино, и устроил засаду на опушке леса, откуда отлично просматривалась идущая на Серпухов дорога.

При появлении немецкой колонны танк Лавриненко обстрелял ее, первыми же выстрелами уничтожив две противотанковых пушки, а третью попросту раздавив. Тут подоспели бойцы истребительного батальона, которые завершили разгром. Дело закончилось захватом еще одной противотанковой пушки, боеприпасов, 10 мотоциклов, 6 минометов, стрелкового оружия и штабного автобуса. Там же попали в плен и первые на серпуховском направлении немцы.

Штабной автобус с документами и картами экипаж Лавриненко пригнал в расположение бригады. Где старший лейтенант чуть не угодил под трибунал: на него пришел ложный донос, что будто бы он без приказа покинул охранение штаба 50-й армии. К счастью, выяснилось, что на самом деле командование армии само отпустило экипаж Лавриненко догонять свою бригаду.

В течение октября Лавриненко участвовал еще в нескольких боях, в одном из которых его танк был подбит, а сам он получил ранение.

17 ноября бои шли уже в непосредственной близости от Москвы. Группе танков (три Т-34 и еще несколько старых БТ-7) под командованием Лавриненко было приказано идти на помощь 316-й пехотной дивизии, которой командовал Иван Панфилов, чтобы выбить немцев из села Лысцево.

Для этого Лавриненко организовал молниеносную атаку на немецкое подразделение, состоявшее из 18 танков. Бой шел всего 8 минут: село было освобождено, на его улицах осталось 7 горящих немецких танков. Затем отряд Лавриненко пошел на помощь 1073-му стрелковому полку, в тыл которому ударили немцы. При этом танк Лавриненко в одиночку напал на вражескую колонну из 8 танков, из коих в ходе боя было подбито шесть.

На следующий день экипаж уже сражался за деревню Гусенево. И снова против 8 танков противника. Из которых лавриненковцы подбили семь, а восьмой ушел только потому, что у Т-34 заклинило орудие. Однако неожиданно показалось еще 10 немецких танков, один из которых подбил машину Лавриненко. При этом два члена экипажа погибли, но сам Лавриненко и заряжающий Федоров остались живы.

5 декабря 1941 года на старшего лейтенанта отправили представление на присвоение звания Героя Советского Союза. В нем указывалось, что с 4 октября по 5 декабря его экипаж уничтожил 37 гитлеровских танков. Лавриненко был повышен до должности командира танковой роты, однако геройского звания ему не присвоили.

В декабре Лавриненко сражался на Волоколамском направлении. В ходе боев счет подбитых вражеских танков он довел до 52. Когда годы спустя подводили итоги Второй мировой войны, выяснилось, что это абсолютный рекорд среди союзников: ни одному танкисту армий антигитлеровской коалиции не удалось достичь такого результата.

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Лавриненко погиб 18 декабря 1941 года у деревни Горюны. По роковой случайности смерть настигла его не в бою: он был убит шальным осколком, когда шел с донесением в штаб. Посмертно прославленному танкисту был вручен орден Ленина.

Что касается звания Героя Советского Союза, то, как говорится в таких случаях, "награда нашла героя". Правда произошло это спустя много лет после войны. По многочисленных хлопотам ветеранов и общественных организаций в 1990 году Лавриненко был удостоен этого звания посмертно.

Сегодня память танкового аса окружена большим почетом не только на его родине - станице Бесстрашной на Кубани, но и во многих городах России, где в его честь названы улицы, установлены памятники и бюсты.