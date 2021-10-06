В прокат выходит комедия о путешествии через пандемийную Америку

Дистрибьюторская компания A-One анонсировала на 19 октября премьеру фильма "Эвакуация"(Recovery). Слоган ленты - "Будь ближе к родным. Но не ближе 1,5 метров".

За две недели до общемирового локдауна в марте 2020 года сестры отмечают 30-летие одной из них и мечтают о предстоящих поездках в Рим и на фестиваль Коачелла. "Почему бы не инвестировать в то, чем интересуешься?", - думает героиня и покупает акции отелей и авиакомпаний. Вскоре все в мире идет наперекосяк, девушки скучают на самоизоляции и узнают, что в доме престарелых их бабушки произошла вспышка COVID-19. Они решают забрать ее и отправляются в путешествие через всю страну на автомобиле.

Комедийности ситуации добавляет то, как героини реагируют на приближение к ним людей, и точно не знают, какие меры надо предпринимать для своей защиты, поэтому на всякий случай делают все возможное. Тут и проветривание в форточку машины, и душ из бутылок, и литры антисептика, и ужас при виде человека без маски.

Исполнительницы главных ролей Уитни Колл и Мэллори Эвертон написали сценарий фильма, а последняя выступила и режиссером фильма вместе со Стивеном Миком.