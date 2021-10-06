Новости

Клодия в сериале-ремейке "Интервью с вампиром" станет темнокожей 11:55
Вышел новый тизер "Вечных" Marvel с Анджелиной Джоли 11:23
Вышел трейлер фильма "Красная ракета" о жизни бывшего порноактера 10:37
Гарфилд и Магуайр получат много экранного времени в "Нет пути домой" 09:56
Вышел трейлер фильма по программе "Орел и решка" 09:02

В прокат выходит комедия о путешествии через пандемийную Америку

Новости
    06.10.2021, 11:07
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дистрибьюторская компания A-One анонсировала на 19 октября премьеру фильма "Эвакуация"(Recovery). Слоган ленты - "Будь ближе к родным. Но не ближе 1,5 метров".

Фото: kinopoisk.ru
Netflix показал трейлер комедийного фильма ужасов "Поездка"

За две недели до общемирового локдауна в марте 2020 года сестры отмечают 30-летие одной из них и мечтают о предстоящих поездках в Рим и на фестиваль Коачелла. "Почему бы не инвестировать в то, чем интересуешься?", - думает героиня и покупает акции отелей и авиакомпаний. Вскоре все в мире идет наперекосяк, девушки скучают на самоизоляции и узнают, что в доме престарелых их бабушки произошла вспышка COVID-19. Они решают забрать ее и отправляются в путешествие через всю страну на автомобиле.

Комедийности ситуации добавляет то, как героини реагируют на приближение к ним людей, и точно не знают, какие меры надо предпринимать для своей защиты, поэтому на всякий случай делают все возможное. Тут и проветривание в форточку машины, и душ из бутылок, и литры антисептика, и ужас при виде человека без маски.

Исполнительницы главных ролей Уитни Колл и Мэллори Эвертон написали сценарий фильма, а последняя выступила и режиссером фильма вместе со Стивеном Миком.

Новости

Умер режиссер "Бумбараша" и "Королей и капусты" Николай Рашеев 05.10.2021
Один из создателей "Аббатства Даунтон" Пилчер умер от COVID в 53 года 05.10.2021
Умер актер Вагиф Шарифов 05.10.2021
HBO показала первый отрывок из сериала "Миротворец" Джеймса Ганна 05.10.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Disney Plus
Вышел трейлер хоррор-антологии "За пределами" 05.10.2021
Умерла актриса и танцовщица Чжоу Цзе 05.10.2021
Вышел первый трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 05.10.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Tenletters
Появился трейлер российской драмы с Александром Палем "День мертвых" 05.10.2021
Вышел русский трейлер мультфильма "Даже мыши попадают в рай" 05.10.2021
Вышел трейлер драмы "Молоко птицы" с Еленой Лядовой 05.10.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
"Игра в кальмара" возглавила топ-10 недели "КиноПоиска" 05.10.2021
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в сентябре 05.10.2021
Видео: спецэпизод "Симпсонов" открыл показ модного бренда 04.10.2021