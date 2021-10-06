В пустыне обнаружили кладбище раритетных Porsche

There's A Field Full Of Abandoned Porsche 928s In California, Which One Would You Rescue First? | Carscoops #carscoops https://t.co/HdFXBBDhtT — Carscoops (@Carscoop) October 4, 2021

На одной из пустынных территорий округа Вентура в Калифорнии обнаружили брошенными Porsche 928. Во многом инновационный в свое время автомобиль так и не получил широкого распространения, а сейчас считается ценным экземпляром среди коллекционеров.

Как пишет издание Carscoops, на свалку спорткаров наткнулся пользователь Facebook Стив Родс (Steve Rhodes), когда искал места для телешоу West World. Автор указал, что один из знакомых владельца земельного участка попросил оставить на хранение несколько машин, но больше никогда не появлялся.

Родс насчитал 13 Porsche 928 разных модификаций - от первых версий с 4,5-литровым мотором и без спойлера до последних 5-литровых S4 с закругленными бамперами.

Сухой калифорнийский климат не дал проржаветь кузовам, которые, к тому же, выполнены из оцинкованной стали и алюминия. Однако на фотографиях видно, что лакокрасочное покрытие на некоторых машинах все же покоробилось. Кроме того, некоторые из брошенных экземпляров, вероятно, когда-то побывали в ДТП, а поврежденные элементы никто не восстановил. Вдобавок, отмечает издание, электрика у Porsche 928 всегда была слабым местом, поэтому завести их после столь продолжительного хранения вряд ли удастся.

Родс добавляет, что знаком с хозяином образовавшейся свалки, но тот не собирается реанимировать авто, и продавать их тоже.

Тем не менее, раритеты находятся под надежной охраной - территория огорожена, а по периметру установлены видеокамеры. Так что даже желающие просто увидеть заброшенные спорткары не смогут туда попасть.

Porsche 928, разработанный для замены Porsche 911, выпускался с 1977 по 1995 годы. Модель стала единственным представителем Porsche и единственным в истории спортивным авто, получившим звание "европейского автомобиля года".

В первые годы машина вызвала довольно широкий интерес, но затем продажи ее стали крайне низкими, по большей части из-за очень высокой цены. Porsche 911 оставался более привлекательным, к тому же позже автомобили со схожими характеристиками, но меньшей стоимостью, выпустили конкуренты. К концу 1980-х годов Porsche собирала 928 модель поштучно.