В Совфеде обсудили порядок оформления электронных виз для иностранцев

После улучшения эпидемиологической ситуации туристы из большинства стран мира должны получить возможность быстро оформить электронную визу для поездок в Россию. Законодательные инициативы, связанные с этим вопросом, обсудили во вторник члены Комитетов Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и государственному строительству, по международным делам и по социальной политике.

Формально система оформления единой электронной однократной визы для кратких поездок в Россию уже существует. Она начала действовать 1 января 2021 года. Распоряжением правительства были утверждены 50 пунктов пропуска, через которые границу можно пересечь на основании такой визы. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки уже в середине января пришлось продлить действующий с 18 марта 2020 года мораторий на оформление иностранным гражданам виз в форме электронного документа.

Как напомнил в ходе прошедшего совещания председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин назвал Россию радушной страной, открытой для настоящих друзей. По его словам, как только позволит эпидемиологическая ситуация, должны быть сняты ограничения, чтобы в нашу страну могли попасть миллионы туристов со всего света. "Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - процитировал главу государства Бондарев.

Во исполнение поручений президента члены Комитетов Совфеда и обсудили ряд предложений по упрощению оформления электронных виз.