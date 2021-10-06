В США водолазы нашли возможное место утечки нефти у берегов Калифорнии

Специалисты обнаружили возможное место повреждения трубопровода у берегов Калифорнии. Об этом во вторник журналистам сообщила представитель береговой охраны США Ребекка Ор.

По ее словам, показания водолазов, а также съемка телеуправляемого необитаемого подводного аппарата подтверждают, что участок трубопровода был смещен приблизительно на 33 метра и получил разрыв длиной около 33 см, пишет РИА Новости. Именно этот участок мог стать причиной разлива нефти, однако "сейчас более утечки нет". Данных о том, что в этом районе находилось судно, якорь которого мог повредить трубопровод, пока нет, добавила представитель береговой охраны. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, о масштабном разливе нефти у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж стало известно в субботу. По оценке местных властей, в результате ЧП в водах Тихого океана оказалось около 477 тысяч литров нефти. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный заповедник.

По словам мэра Хантингтон-Бич, это происшествие стало одним из самых разрушительных за последние десятилетия. Собрано уже более 20 тысяч литров нефти, очищены около 1,6 километра береговой линии. Работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются, пляжи в районе бедствия закрыты.