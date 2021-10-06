VI ежегодный форум БИОТЕХМЕД открылся в Геленджике

Один из крупнейших форумов по обсуждению актуальных вопросов биомедицинской отрасли - VI ежегодный форум БИОТЕХМЕД (БИОТЕХМЕД-2021) - открылся пленарной сессией "Пандемии будущего. Новая реальность для промышленности, регуляторов и бизнеса". В первый день работы Форума также состоялось подписание 4 соглашений между ключевыми компаниями индустрии и презентация стратегии "Фарма 2030", разработанной Минпромторгом России.

Ключевым мероприятием первого дня проведения Форума стала пленарная сессия "Пандемии будущего. Новая реальность для промышленности, регуляторов и бизнеса". Модератором выступил Председатель совета Фонда "СПИД.ЦЕНТР", директор вещания на русском языке телеканала RT, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Антон Красовский. Спикерами сессии стали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Александр Назаров, губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор АО "Генериум" Даниил Талянский, президент Группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в рамках пленарного заседания особое внимание уделил вопросу создания новой вакцины и увеличению объемов производства уже имеющихся: "С начала года в России произведено 170 миллионов полных комплектов всех российских вакцин от коронавируса. До конца года эта цифра превысит 300 млн. Уже сейчас объемы производства сильно превосходят внутренний спрос. Россия не нуждается в запуске производства иностранных вакцин от COVID-19 для внутреннего рынка, обеспечена собственными". Денис Мантуров также отметил важность создания отдельной специализированной производственной площадки, которая будет сконцентрирована именно на производстве вакцин.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации рассказал о востребованности российской вакцины за рубежом: "Вакцина на данный момент зарегистрирована в 70 странах для применения и крайне востребована за рубежом. В Венгрии 1 млн граждан вакцинировались "Спутник V".

По словам Дениса Мантурова сегодня российская промышленность покрывает потребность системы здравоохранения по всему медицинскому оборудованию, необходимому для противодействия коронавирусной инфекции. "Сейчас в России также производится самое современное оборудование для анализа результатов массового скрининга населения. Компании производят секвенаторы и амплификаторы для выявления вирусной РНК в режиме реального времени. В прошлом году у нас также начали делать портативные чемоданчики для ПЦР-тестирования" - рассказал Денис Мантуров.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V": "Претензии к вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были некоторые вопросы к документам. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение. Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты".

В первый день БИОТЕХМЕД-2021 также состоялось подписание 4 соглашений при участии Дениса Мантурова, Министра промышленности и торговли Российской Федерации, и Михаила Мурашко, Министра здравоохранения Российской Федерации:

● Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Рязанской области и ООО "Скопинский фармацевтический завод" подписали первый в фармацевтической промышленности СПИК 2.0 о реализации инвестиционного проекта по внедрению технологии производства готовой лекарственной формы различных ингибиторов протеинкиназ и технологии производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла с использованием радиофармпрепаратов;

● УК "РОСНАНО", ООО "РТ-Развитие Бизнеса", "Ишван Фармасьютикал" и ООО "Фарм Эйд ЛТД" подписали соглашение о создании совместного предприятия для реализации проекта по локализации по полному циклу вакцин для профилактики ветряной оспы, ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, профилактики кори, а также вакцины против менингококковой инфекции;

● ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова" и ООО "Геном Эксперт" подписали соглашение о совместной реализации инновационных проектов в области генетики, проведения научных исследований и разработок с применением генетических технологий;

● "Санофи Пастер" (подразделение группы компаний "Санофи") и компания ООО "Нанолек" подписали соглашение о локализации производства вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Соглашение предполагает перенос методик контроля качества и процессов упаковки вакцины. Помимо этого, в планах подписание дополнительного соглашения об условиях асептического розлива и другие шаги для локализации производства вакцины, включая производство готовой лекарственный формы.

В рамках программы первого дня прошла презентация книги "Клиническая иммунология" доктора медицинских наук, профессора кафедры фармакологии Института Фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Дмитрия Кудлая и главного внештатного педиатра ГБУЗ "ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ" Андрея Продеуса.

В рамках дискуссионной сессии "Мировые тренды развития здравоохранения. Роль индустрии" директор по развитию медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дмитрий Домарев рассказал об эффективности сервиса: "Решение СберЗдоровья для мониторинга показателей здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями за последний год показало свою эффективность в десятках регионов страны. Благодаря нашей платформе люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и COVID-19 могут наблюдаться у врачей удаленно и получать помощь и рекомендации по лечению в режиме онлайн. Отслеживание ключевых показателей здоровья в реальном времени - это один из наиболее эффективных способов заметить отклонение в показателях здоровья пациента, своевременно отреагировать на него и облегчить состояние. Следующий шаг в развитии проекта - это возможность отслеживать показатели здоровья при помощи приборов. Интеграция с медицинскими устройствами еще больше автоматизирует процесс сбора и обработки данных и увеличит точность данных".

Форум традиционно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Гокорпорации Ростех, администрации Краснодарского края.

Стратегический партнер форума - холдинг "Нацимбио". Официальные партнеры: Фармасинтез, Р-Фарм, Санофи. Партнеры форума: Национальный Центр Информатизации, АО "Концерн "Росэнергоатом", ГЕРОФАРМ, Джи Ди Пи, ГЕНЕРИУМ, ГК "Фармэко", Рош, Фонд Сколково, НПО "Микроген". Партнер панельной сессии: группа компаний "ХимРар", ПАО "Ростелеком", "Нанолек", iHerb, СберЗдоровье.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой форума БИОТЕХМЕД