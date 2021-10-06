Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок

С субботы в Греции отменяются все ограничения для посетителей так называемых "free-COVID" зон ресторанов, кафе и баров. Об этом объявил министр здравоохранения Фанос Плеврис.

Это нововведение подразумевает то, что если в вышеупомянутых заведениях есть закрытые и открытые помещения, куда разрешен доступ только вакцинированным, там посетители смогут себя почувствовать полностью свободными от каких-либо антиковидных ограничений. Никаких масок, ограничения сидящих за одним столом, запрета на музыку.

"Ключевым критерием нашей свободы является продвижение вакцинации, и мы хотим дать понять, что там, где риск заболевания ниже, свободы достигнут нормального уровня, - отметил министр. - Теперь мы в процессе принятия таких мер, которые вернут нам нормальную жизнь".

Со своей стороны заместитель министра здравоохранения Мина Гага обратилась ко всем согражданам, которые еще не были вакцинированы, с призывом сделать это. "Вакцина безопасна и не имеет побочных эффектов", - заверила она, отметив, что власти "не хотят терять людей по причине их недоверия" к процессу вакцинации.