Вышел первый тизер новой экранизации Resident Evil

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый тизер новой экранизации популярной игровой франшизы Resident Evil.

В коротком ролике показали традиционную для серии зомби-собачку, недвусмысленно шикнули и пообещали выкатить полноценный трейлер уже завтра, 7 октября.

"Обитель зла: Раккун Сити" станет перезапуском - события саги Миллы Йовович будут проигнорированы, а сюжет повторит историю первых двух номерных игр.

🚨 24 hours until we get to Raccoon City… 🧟‍♂️🧟‍♀️@ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/SpL8ZQUTVL — Sony Pictures (@SonyPictures) October 6, 2021

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 2 декабря текущего года.