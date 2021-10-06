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Вышел первый тизер новой экранизации Resident Evil

Новости
    06.10.2021, 20:56
Текст:   Богдан Бобров

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый тизер новой экранизации популярной игровой франшизы Resident Evil.

Фото: kinopoisk.ru
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В коротком ролике показали традиционную для серии зомби-собачку, недвусмысленно шикнули и пообещали выкатить полноценный трейлер уже завтра, 7 октября.

"Обитель зла: Раккун Сити" станет перезапуском - события саги Миллы Йовович будут проигнорированы, а сюжет повторит историю первых двух номерных игр.

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 2 декабря текущего года.

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