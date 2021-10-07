Новости

Вышел русский трейлер "Лощины мертвецов" - клона "Обители зла" 14:36
Режиссер новых "Трансформеров" опубликовал фото с "главными героями" 14:15
От последствий коронавируса умер актер Фатали Овейси 13:42
Вышел трейлер фильма "Под гипнозом" от Netflix 13:23
Вышел русский трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:13

Актеры из "Отчаянных домохозяек" сыграли в рождественской комедии

Новости
    07.10.2021, 14:14
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актеры Джеймс Дентон и Тери Хэтчер, сыгравшие пару Сюьзен и Майка в сериале "Отчаянные домохозяйки", вместе снялись в рождественской романтической комедии A Kiss Before Christmas. Об этом сама Хэтчер сообщила в своем Instagram.

Она поделилась с подписчиками видео, на котором показала своего коллегу по съемкам, и заявила, что они наконец-то снова работают вместе. Это первый совместный проект Хэтчер и Дентона со времен окончания "Отчаянных домохозяек" в 2012 году.

Фото: youtube.com/ HBO Max
Опубликован фрагмент из продолжения "Секса в большом городе"

- Вы можете в это поверить? - радуется актриса.

Как сообщает Deadline, по сюжету фильма герой Дентона - примерный семьянин, работающий в сфере недвижимости. В канун Рождества он понимает, что его карьерному росту препятствует коллега. Случайно мужчина загадывает желание, в котором просит себе другую жизнь. Тогда, благодаря "особой рождественской магии", герой просыпается с новой женой (которую как раз сыграла Тери Хэтчер) и понимает, что ко всему прочему является генеральным директором фирмы. Далее паре предстоит разобраться в отношениях и вернуть все на свои места.

Премьера фильма состоится в ноябре на кабельном телеканале Hallmark.

Напомним, сериал "Отчаянные домохозяйки" успешно выходил на телеканале ABC с 2004 по 2012 годы. В центре его сюжета - приключения четырех живущих по соседству домохозяек и их семей. В 2007 году был признан самым успешным сериалом в мире, имевшим аудиторию более 120 миллионов человек.

Новости

Госпитализированного с COVID Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ 12:52
Умер актер Георгий Пенков 12:44
Вышел новый трейлер сериала об убийстве премьера Швеции 12:33
Вышел новый трейлер "Летчика" с Петром Федоровым 11:49
⧣ США
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление" 11:38
Джейсон Стейтем опубликовал первое фото со съемок новых "Неудержимых" 11:33
Вышел русский трейлер "Сирано" с "Тирионом" из "Игры престолов" 11:19
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Появился новый русский трейлер "Французского вестника" Уэса Андерсона 06.10.2021
Опубликован фрагмент из продолжения "Секса в большом городе" 06.10.2021
Умер комик Шариф Умер 06.10.2021
⧣ ромком
Фото: kinopoisk.ru
Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение 22.04.2021
Что в кино: диснеевский мультик, российские комедии, биография лыжницы 05.03.2021
"Пара из будущего": темпоральный ромком с Буруновым и Ароновой 04.03.2021