Актеры из "Отчаянных домохозяек" сыграли в рождественской комедии

Актеры Джеймс Дентон и Тери Хэтчер, сыгравшие пару Сюьзен и Майка в сериале "Отчаянные домохозяйки", вместе снялись в рождественской романтической комедии A Kiss Before Christmas. Об этом сама Хэтчер сообщила в своем Instagram.

Она поделилась с подписчиками видео, на котором показала своего коллегу по съемкам, и заявила, что они наконец-то снова работают вместе. Это первый совместный проект Хэтчер и Дентона со времен окончания "Отчаянных домохозяек" в 2012 году.

- Вы можете в это поверить? - радуется актриса.

Как сообщает Deadline, по сюжету фильма герой Дентона - примерный семьянин, работающий в сфере недвижимости. В канун Рождества он понимает, что его карьерному росту препятствует коллега. Случайно мужчина загадывает желание, в котором просит себе другую жизнь. Тогда, благодаря "особой рождественской магии", герой просыпается с новой женой (которую как раз сыграла Тери Хэтчер) и понимает, что ко всему прочему является генеральным директором фирмы. Далее паре предстоит разобраться в отношениях и вернуть все на свои места.

Премьера фильма состоится в ноябре на кабельном телеканале Hallmark.

Напомним, сериал "Отчаянные домохозяйки" успешно выходил на телеканале ABC с 2004 по 2012 годы. В центре его сюжета - приключения четырех живущих по соседству домохозяек и их семей. В 2007 году был признан самым успешным сериалом в мире, имевшим аудиторию более 120 миллионов человек.