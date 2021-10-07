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07.10.2021,  
14:14
Текст:  Алексей Моисеев

Американские танки превращали в зенитные самоходки с помощью ЗПУ-4

"Боевая метла" - советская ЗПУ-4 - была одной из самых популярных зенитных пулеметных установок после Второй мировой войны.

Ее эксплуатировали около полусотни армий мира. В многочисленных вооруженных конфликтах это оружие демонстрировало высокую огневую мощь, они поражали воздушные (самолеты и вертолеты) и наземные цели (БМП, БТР, легкие танки и САУ) на дистанциях в 2000 метров.

Нередко эти четырехстволки оказывались по разные стороны фронта, как это было в ходе ирано-иракской войны.

Известно, что Иран имел тогда на вооружении 35-мм швейцарские буксируемые орудия компании Oerlikon, советские 23-мм ЗУ-23-2, 57-мм С-60, 100-мм КС-19 и сравнительно небольшое количество самоходных ЗСУ-57-2 и ЗСУ-23-4.

В ходе боевых действий было захвачено большое количество 14,5-мм ЗПУ-2 и ЗПУ-4. Такие установки использовались не только стационарно, но и устанавливались на различные типы автомобилей и бронетранспортеры.

Из-за дефицита зенитных самоходок иранцы вынуждены были создавать их самостоятельно. Для этого и использовались "боевые метлы". Их водружали на шасси танков, получивших такие повреждения башен, которые по разным причинам уже не удавалось устранить. Например, есть фотографии ЗПУ-4 на американских танках М47, М48 и трофейных Т-55.

Фото: Минобороны РФ
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Большим минусом таких ЗСУ являлось отсутствие дополнительной защиты для бойцов, открытых вражеским пулям и осколкам. Возможно поэтому такие самоделки не получили дальнейшего развития.

Интересно, что танковые 14,5-мм счетверенные установки совсем недавно оказались уже в составе сирийских правительственных войск. В качестве платформы использовали Т-72, получившие бронирование корпуса и импровизированные башни для монтажа вооружения.

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