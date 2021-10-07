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07.10.2021,  
14:09
Текст:  Олег Корякин

Американский истребитель F/A-18F Super Hornet разбился в Долине Смерти

Фото: Wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann Фото: Wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann
Фото: Wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Chris Thamann

В Долине Смерти потерпел крушение истребитель F/A-18F Super Hornet ВМС США.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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В Калифорнии в Национальном парке Долина Смерти разбился палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet. Об этом сообщает Navy Times.

Пилоту удалось катапультироваться, он отделался незначительными травмами. На земле при падении самолета также никто не пострадал, поскольку авария произошла на окраине парка.

Истребитель был приписан к 9-й испытательной и оценочной эскадрилье "Vampires".

Это не первый случай, когда самолеты с этой базы терпят крушение. В 2019 году в Долине Смерти также разбился F/A-18F Super Hornet. Пилот в той аварии не выжил. Также при падении самолета пострадали посетители парка.

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