Белорусские лицеисты стали победителями кадетской смены учащихся СГ

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Проявить абсолютную зоркость в стрельбе из пневматической винтовки, глубокие знания военной истории и добиться наилучших результатов на спортивных площадках удалось лицеистам при белорусском университете гражданской защиты МЧС.

Они стали победителями гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", которое традиционно проводится в течение трех недель на базе прославленного детского оздоровительного центра "Зубренок". Государственным координатором мероприятия, информирует 7 октября БЕЛТА, является Министерство образования РБ, а заказчиком - их коллеги из отраслевого ведомства России.

Воспитанники кадетских учебных заведений и специализированных школ-интернатов в возрасте от 14 до 16 лет, уточнил представитель университета МЧС Беларуси Андрей Садовский, участвовали в военно-спортивной игре "Ураган", инсценировках военно-патриотической песни, военно-спортивных состязаниях. Кроме того, проводились спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, шашкам и шахматам.

Впервые аналогичные смены учащихся двух стран, сообщает агентство, была проведена в "Зубренке" еще в сентябре 2007 года и с той поры проводится за счет средств бюджета Союзного государства ежегодно. Их цель, по словам организаторов, заключается в обеспечении условий для духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование у подрастающего поколения патриотического сознания и основы для непосредственной подготовки к служению Отечеству, выполнению конституционных обязанностей и гражданского долга.

А всего за минувшие годы, уточняют в "Зубренке", в кадетской смене "За честь Отчизны" приняли участие 6060 учащихся, в том числе 231 делегация из полусотни областей России. Кстати, в этом году участие в кадетской смене учащихся Союзного государства приняли 42 делегации из 20 регионов России и всех областей Беларуси и города Минска, а общее число участников смены - 545 человек.

Россия была представлена, в частности, делегациями из Белгородской, Московской, Вологодской, Калужской, Владимирской, Курской, Липецкой, Ярославской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края и Санкт-Петербурга.

Следует добавить, что белорусская команда из Университета гражданской защиты МЧС - постоянный участник смены уже одиннадцать лет. В копилке лицеистов - три бронзовые медали, одна серебряная и четыре золотых, констатирует агентство.