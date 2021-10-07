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1 октября 2021 г. 12:10
Общество
Текст: Ольга Хорошилова (кандидат искусствоведения)
Родина - № 10(1021)

1915 год. Последнее счастливое лето

О чем напоминают нам четверо братьев и сестра со светлой дачной фотографии
Мой дед Лев Николаевич Пунин всегда трепетно относился к семейному архиву. Хранил его во время репрессий 1930-х, сумел сберечь в блокаду. В его фотоальбомах сотни снимков, но дед особенно любил этот - он, его сестра и трое братьев позируют в саду возле дома в Павловске. Июнь 1915 года. Лето в самом разгаре.

И будто нет войны.

Это их последнее счастливое лето. Они привычно собрались на даче - уютно посидеть, потолковать, почаевничать. И сняться на память. Была в семье такая хорошая традиция - раз в несколько лет четыре брата и сестра Пунины фотографировались вместе, вставая по росту и возрасту - от старшего к младшему. Поставили скамейку, расселись: Николай повернулся бочком к Леониду, чуть позади замер Александр, рядом с ним - Зинаида, правее робко заглядывает в объектив фотокамеры мой дед, юнкер Павловского военного училища...

"Внимание, приготовились! Тишина!". Щелчок затвора. Готово.

Как молоды вы были... Слева направо: Николай, Леонид, Александр, Зинаида и Лев Пунины. 1915 год. Фото: из личного архива

А через сто с лишним лет симпатичная фотография, воспоминание о теплом дачном лете, стала документом драматичной семейной истории. И частью Истории нашей страны.

В центре группы - подпоручик Леонид Пунин, для всех просто Лёня. Ему всего 22 года, но он уже хорошо знает, что такое война. За плечами - ожесточенные бои в Восточной Пруссии и Лесистых Карпатах. Походный мундир украшен боевыми наградами - орденом Св. Георгия 4-й степени и орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В мае 1915-го Лёня был ранен в сражении под Вышниевом и отправлен в тыл, в Выборгский лазарет. Быстро поправился - и сумел вырваться к своим, на дачу, где прожил около месяца. Но даже на отдыхе думал о войне. В июне уже работал над проектом конного отряда Особой важности, мечтая стать партизаном в духе Дениса Давыдова. Осенью он получит добро от командования, в декабре сформирует конный отряд и станет его атаманом. Партизаны Пунина будут успешно воевать на территории Рижского плацдарма Северного фронта, примут участие в Митавской, Рижской, Двинской операциях...

В конце 1915 года в этот отряд переведется мой дед. На фотографии он еще юнкер Павловского военного училища, на погонах хорошо видны серебряные вензеля Николая II - Лев Пунин состоял в роте Его Величества. В отряде у Лёни он будет работать с юношеским задором - вылазки, разведки, поиски "языков", ночные атаки. Получит несколько боевых наград и чин штабс-капитана. Покинет отряд лишь осенью 1917 года...

Из-за Лёниной спины выглядывает Саша, студент Петроградского университета. Он изучает естественные науки, далек от всего, что связано с войной. Но вдохновленный примером братьев, вскоре оставит учебу, ускоренно окончит Павловское военное училище и выйдет прапорщиком в лейб-гвардии Петроградский полк. В 1916 году переведется в отряд брата и прослужит в нем до осени 1917-го. После революции вновь с головой погрузится в науку...

Твердое решение воевать уже приняла в июне 1915-го и Зинаида. Смелая и независимая, она не желала прохлаждаться в тылу. В следующем году станет сестрой милосердия Кауфманской общины, изредка будет навещать братьев, служивших в отряде Особой важности...

Фото: из семейного архива Ольги Хорошиловой
Домашний архив: Николай Пунин об Анне Ахматовой: В моей любви - благоговение...

И только Николай, старший из братьев, на фронт не попал. Но участвовал в другой ожесточенной войне, развернувшейся на поприще искусства - яростно сражался за авангард. И в этой войне художественный критик Николай Пунин вскоре одержит блистательную победу...

Судьбы позирующих на снимке сложатся по-разному.

Лёня будет смертельно ранен 1 сентября 1916 года в стычке с германцами.

Александр погибнет в блокадном Ленинграде.

Николай умрет в 1953 году в сталинских лагерях.

Зинаида выйдет замуж за Юзефа Балаховича, брата белого атамана Станислава Булак-Балаховича. Вслед за мужем переедет в Польшу. Умрет в эмиграции, в Познани, в 1980 году.
Воспоминания подпоручика Льва Пунина, встретившего революцию на фронте

А вся жизнь моего деда будет связана с военным делом. В 1918 году он добровольно вступил в ряды Красной армии. С 1925 года преподавал историю транспорта, работал в школе военных сообщений, в ленинградской Военно-транспортной академии. Во время советско-финской войны принимал участие в постройке первой в истории зимней военно-автомобильной дороги, связавшей станцию Обозерская с Беломорском. До начала 1942 года состоял в отделе военных сообщений при штабе Ленинградского военного округа. После войны углубился в изучение военной истории, любовь к которой питал с детства. В 1953 году стал членом военно-исторической секции Ленинградского дома ученых. Мечтал написать книгу об отряде своего любимого брата Леонида Пунина...

Это удалось осуществить мне. На основе сбереженного дедом архива я написала книгу "Всадники особого назначения", организовала несколько фотографических выставок. То, что ревностно хранил дед, продолжает жить - как и это его любимое семейное фото из теплого июня 1915 года.

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