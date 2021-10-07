"Единая Россия" предложит возглавить думскую комиссию по этике Терешковой

Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике. Об этом заявил избранный в Госдуму VIII созыва и предложенный на пост главы фракции "ЕР" Владимир Васильев. Он напомнил, что комиссия по этике ранее была сформирована внутри партии и ее возглавляла Терешкова.

"Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной фракции. Практика нашей работы показала, что это очень нужный инструмент", - сказал Васильев в интервью "России 24". Он также добавил, что уже разговаривал с Терешковой по этому поводу.

Отметим, что сегодня "Единая Россия" проведет первое заседание думской фракции. На нем будут утверждены кандидатуры в спикеры Госдумы и на посты председателей комитетов. Кроме того, будет выбран руководитель фракции и его заместители.