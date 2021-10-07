Юношеская секция "РЭН.Юниор" пройдет в рамках РЭН-2021

15 октября 2021 года в Москве в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели пройдет юношеская секция "РЭН.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей. Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы "Точка Юниор" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" и Фонда Росконгресс. Мероприятие объединит школьников, видных государственных деятелей и представителей крупных энергетических, нефтегазовых и нефтегазохимических компаний для обсуждения глобальной энергетической повестки и будущего отрасли в России.

В рамках "РЭН.Юниор" подростки примут участие в образовательном "Эко-квесте", где получат базовые знания и навыки экологической безопасности, а также в панельной дискуссии с участием представителей крупных промышленных корпораций, где будет обсуждаться тема профориентации, формирования отраслевой мотивации и выбора профессионального пути в сфере энергетической промышленности.

Директор Фонда "Контент" Елена Соколова подчеркнула важность проведения мероприятия с точки зрения взаимодействия топливно-энергетических корпораций и подрастающего поколения: "Сегодня школьники определяются с будущей профессией уже на школьной скамье, а компании крайне заинтересованы в налаживании коммуникации для привлечения талантливых специалистов в перспективе. Именно поэтому мы решили создать площадку для диалога между подрастающим поколением и крупнейшими промышленными корпорациями страны".

Кроме того, школьники примут участие в мероприятиях в формате открытого диалога, где встретятся с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком, помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным, министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым, генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и генеральным директором ПАО "Газпромнефть" Александром Дюковым.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Москвы.