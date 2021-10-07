Минпросвещения: Требований тестирования несовершеннолетних на COVID-19 нет

Министерство просвещения не требует обязательного тестирования детей на COVID-19, этого нет в предписаниях Роспотребнадзора. Об этом заявил в четверг замминистра просвещения Александр Бугаев.

"Ситуация очень разная и меры очень разные. Мы выступаем за то, чтобы там, где это возможно по эпидемиологическим нормам, была максимально сохранена очная система образования, цитирует Бугаева ТАСС. - Должны соблюдаться все те обязательные требования, которые по протоколу разработаны Роспотребнадзором".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рассматривается возможность экспресс-тестирования столичных школьников на коронавирус.