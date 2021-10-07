Мошенник обманул доставщика пиццы, представившись полицейским

Доставщик пиццы привез заказ в территориальный отдел полиции на Мичуринском проспекте. Однако с удивлением выяснилось, что его там не ждали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что заказчик представился курьеру полицейским и попросил доставить пиццу именно сюда, в отдел полиции. А заодно попросил пополнить баланс счета мобильного телефона на 3,5 тысячи рублей, обещая вернуть деньги при встрече. Что курьер и сделал.

Однако мошенник перехитрил сам себя, представившись сотрудником полиции. Когда курьер написал заявление, полицейские быстро вычислили и задержали 19-летнего "заказчика", который не имел никакого отношения к правоохранительным органам. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.