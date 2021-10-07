Названы задачи стратегической инициативы "Экономика замкнутого цикла"

Правительственная инициатива "Экономика замкнутого цикла" предполагает создание системы, при которой отходы получат вторую жизнь и станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы решим фундаментальную задачу в сфере обращения со всеми отходами. Не только бытовыми, но и отходами от деятельности промышленных предприятий, строительства и других секторов экономики. Чтобы не накапливать более 8 млрд тонн таких отходов, мы создадим комплексную систему вовлечения в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Предусмотрен комплекс мер, начиная от регулирования использования вторичных ресурсов до введения экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с наименьшим коэффициентом переработки", - пояснила чиновница.

Согласно планам правительства, в России должно последовательно ограничиваться обращение товаров и упаковки, не отвечающих признакам экологичности. Под "экологичностью" подразумевается пригодность отходов к последующей утилизации и возврата их в качестве вторичного сырья в хозяйственный оборот.

В целом, согласно правительственной инициативе, к 2024 году в России должно перерабатываться более 50% упаковки, а к 2030 году этот показатель должен достичь 85%.

Кроме того, к 2030 году более 40% сырья, используемого в отраслях экономики (в частности, строительстве, сельском хозяйстве, промышленности), должно быть вторичным. При этом общий объем захоронения отходов должен снизиться в два раза.