Правительство предлагает прописать критерии малозначительной "коррупции"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, позволяющую заменить наказание воспитательной беседой с чиновниками, допустившими малозначительные нарушения антикоррупционных процедур. Например, забыли указать в декларации старенький автомобиль, который давно не на ходу.

"Подготовленный законопроект детализирует критерии, по которым будут определяться как малозначительные какие-либо нарушения должностных лиц, связанные с несоблюдением антикоррупционных правил. Сразу надо подчеркнуть, что речь не о коррупции как таковой, а именно о несоблюдении формальных процедур. Допустим, когда должностное лицо по каким-то объективным причинам не смогло подать вовремя декларацию о доходах и расходах", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что в каждом государственном органе действуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

"Они, кроме прочего, рассматривают спорные вопросы, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов. Ежегодно в комиссии поступает порядка 10 тысяч заявлений должностных лиц о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах и расходах", - отметил Владимир Груздев.

Указанные заявления критически оцениваются комиссиями.

"Как правило, в качестве объективных и уважительных причин рассматриваются ситуации, при которых должностное лицо находится в бракоразводном процессе с супругой и в этой связи отношения носят напряженный характер. Нередко после развода бывшая супруга отказывается предоставить сведения о несовершеннолетнем ребенке, у должностного лица отсутствует информация о месте пребывания супруги и несовершеннолетних детей по разным уважительным причинам", - рассказал председатель правления АЮР.

В состав комиссии входят независимые эксперты, и заседание комиссии без их участия неправомочно. В работе участвуют представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.

Также в состав комиссии могут входить: лицо от общественного совета, представитель общественной организации ветеранов, созданной в государственном органе, и представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в государственном органе.

"Однако, строго по закону, лица, не представившие в срок декларации, должны нести дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Поэтому в Госдуму был внесен законопроект, смягчающий некоторые процедуры. Данная инициатива, уже принятая в первом чтении, не освобождает от подачи декларации. Однако предусматривает, что в случае форс-мажора сроки предоставления необходимых документов будут сдвинуты", - отметил Владимир Груздев.

Таким образом, чиновник не сможет воспользоваться данной нормой как лазейкой, чтобы не раскрывать имущество, законность происхождения которого он не может подтвердить. Ему все равно придется отчитаться о доходах и расходах.

"Кроме того, каждый раз будет особо проверяться, были ли у лица объективные и уважительные причины задержки подачи декларации", - подчеркнул председатель правления АЮР.

Тем не менее есть необходимость более детально прописать, какие нарушения антикоррупционных процедур могут быть признаны незначительными.

"Инициатива, помимо прочего, прописывает смягчающие и отягчающие обстоятельства нарушения антикоррупционных правил. При малозначительности нарушения наказание может быть заменено профилактической беседой с чиновником", - резюмировал Владимир Груздев.

На практике к малозначительным нарушениям действующие методические рекомендации предлагают отнести, например, не упоминание в декларации сведений о ветхом частном доме, расположенном в среднестатистическом дачном некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год. Или если не указан доход от продажи транспортного средства за сумму менее 300 000 рублей при общем доходе семьи из трех человек менее 1,5 млн. рублей в год. И тому подобное. Несущественной может быть признана, например, ситуация, когда в декларации не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось. Если такие нарушения и называть "коррупционными", то слово "коррупция" надо брать в кавычки. Так как дело касается исключительно соблюдения процедур, а не попыток чиновника пополнить свой карман нечестными способами.